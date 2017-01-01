В Украине теперь обязательно будут выделять деньги на кинематограф

Бюджет будет финансировать не только отечественных кинематографистов, но и зарубежных, снимающих украинское кино.

В парламенте одобрили в первом чтении законопроекты, касающиеся финансового обеспечения кинематографической отрасли в нашей стране.

Кинематограф будут финансировать при любой финансовой “погоде“

В частности Рада приняла за основу законопроект № 1074, которым предусматривается обязательное бюджетное финансирование кинематографа. Для этого внесут изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят сделать расходы на кинематограф защищенной статьей государственной сметы. Кроме этого, парламентарии планируют создать механизмы, которые бы стимулировали также и приток частных денег в кинопроизводство.

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Достаточно взять в руки книгу украинского автора

Другим законопроектом - № 1058 предусмотрена оплата труда иностранных специалистов, которые будут принимать участие в создании украинских фильмов. Речь идет о “государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине“. При этом получатель субсидии обязательно должен быть иностранным гражданином, а также не должен иметь никаких украинских активов.

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Интересно, что размер бюджетной субсидии может быть увеличен на 5%, “если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум четыре культурных критерия культурного теста является исключительно украинскими, или если фильм содержит сцены в которых герои ( персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора и др.“

Напомним, Госкино за 2018 год профинансировало 63 фильма. На это было выделено из бюджета 238 миллионов гривен.

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