Тарифы должны стать меньше: депутаты готовят "тиски" для коммунальщиков
В парламенте ожидает рассмотрения законопроект № 2099, по которому коммунальные предприятия обяжут ограничить потери в сетях, сообщает UBR.ua.
Одним из авторов этого законопроекта является нардеп от “Батькивщины“ Алексей Кучеренко, работавший министром ЖКХ, а потому изрядно поднаторевший в тонкостях коммунального энергоснабжения.
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Господин Кучеренко не понаслышке знает том, сколько энергоресурса теряется при доставке к потребителю из-за плохих коммуникаций. Естественно, все эти потери коммунальщики закладывают в свои тарифы для населения. А посему они не особенно заботятся о том, чтобы минимизировать потери.
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Поэтому парламентарий предлагает установить граничные объемы потерь, которые могут закладываться в тариф. Все, что пропадет по пути сверх этого лимитирующего значения, коммунальные предприятия вынуждены будут оплачивать из своего кармана. В общем, такой закон, по мнению его авторов, будет стимулировать коммунальщиков засучив рукава, взяться за работу по энергосбережению.
В частности, депутаты предлагают ограничить потери тепла 7%, а потери воды – 15%.
Напомним, что с 1 октября в Украине на 10% снизят тариф на электроэнергию. В сентябре он стал меньше на 20 копеек.
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