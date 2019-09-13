Тарифы должны стать меньше: депутаты готовят "тиски" для коммунальщиков

В Раде зарегистрирован законопроект, который заставит коммунальные предприятия конопатить все щели.

В парламенте ожидает рассмотрения законопроект № 2099, по которому коммунальные предприятия обяжут ограничить потери в сетях, сообщает UBR.ua.

Одним из авторов этого законопроекта является нардеп от “Батькивщины“ Алексей Кучеренко, работавший министром ЖКХ, а потому изрядно поднаторевший в тонкостях коммунального энергоснабжения.

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Господин Кучеренко не понаслышке знает том, сколько энергоресурса теряется при доставке к потребителю из-за плохих коммуникаций. Естественно, все эти потери коммунальщики закладывают в свои тарифы для населения. А посему они не особенно заботятся о том, чтобы минимизировать потери.

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Поэтому парламентарий предлагает установить граничные объемы потерь, которые могут закладываться в тариф. Все, что пропадет по пути сверх этого лимитирующего значения, коммунальные предприятия вынуждены будут оплачивать из своего кармана. В общем, такой закон, по мнению его авторов, будет стимулировать коммунальщиков засучив рукава, взяться за работу по энергосбережению.

В частности, депутаты предлагают ограничить потери тепла 7%, а потери воды – 15%.

Напомним, что с 1 октября в Украине на 10% снизят тариф на электроэнергию. В сентябре он стал меньше на 20 копеек.

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