За полгода в Украине газ для населения стал дешевле на 28%

В сентябре газовый тариф для населения снизили на 3,4%, а в общем, с апреля, газ стал обходиться украинцам дешевле на 28%.

За полгода тариф на газ для населения снизили на 28% depositphotos.com

Компания Нафтогаз Украины, согласно Положению о специальных обязательствах, рассчитала сентябрьскую цену на газ для населения и других категорий потребителей. Тариф на газ для населения опять снижен. Однако с началом отопительного сезона прогнозируют повышение цены, сообщает пресс-служба Нафтогаз Украины на сайте компании.

В частности, в сентябре Нафтогаз продает облгазам и поставляет потребителям согласно ПСО газ по цене 4 493,64 гривны за тысячу кубометров. (В этом тарифе не учтены НДС и транспортные расходы.)

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“По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене“, - отмечают в пресс-службе НАК.

Суммарно, с апреля этого года, Нафтогаз уже снизил цену “голубого топлива“ для населения почти на 28%.Однако с началом отопительного сезона, предупреждает Нафтогаз, эту тенденцию, вероятней всего, сохранить не удастся и стоимость газа возрастет. Причем эта тенденция наблюдается не только на украинском внутреннем рынке, но и на европейском

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“Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает им воспользоваться предложением Газовый запас и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам“, - напоминает пресс-служба компании.

Напомним, что в Нафтогазе рассказали о сценариях с транзитом газа через Украину в 2020 году. При благоприятном исходе контракт на использование украинской ГТС будет продлен. Однако возможно и полное прекращение транзита.

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