Кабмин утвердил новую модель разделения Нафтогаза

Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - отмечают в Кабмине.

В среду, 18 сентября Кабинет Министров Украины утвердил анбандлинг для НАК Нафтогаз Украины, что позволяет завершить реформирование газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС “, - комментирует решение правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Утверждение модели НАК “Нафтогаз Украины“ позволит продолжить начатые ранее процедуры и завершить их к концу 2019 года.

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Напомним, что за полгода цена на газ для бытовых потребителей в Украине снизилась на 28%. В частности, в сентябре газовый тариф был снижен еще 3,4%.

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