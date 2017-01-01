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Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования политических партий

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Президент подчеркнул, что "в преодолении коррупции в среде политических партий наиболее заинтересованным является народ".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/066668-эп Об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

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Президент напомнил, что бюджетное финансирование партий в Украине введено на законодательном уровне в контексте реформирования политической системы, в том числе для борьбы с коррупцией. Соответствующий закон был принят по рекомендациям Венецианской Комиссии, ОБСЕ/БДИПЧ, “Группы государств против коррупции“ (GRECO).

“Несмотря на неприятие значительной частью граждан государственного финансирования, мною внесен на рассмотрение парламента проект Закона Украины. Документ дает право на получение финансирования только тем политическим партиям, которые получили не менее 5 процентов голосов“ – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Ежегодный объем государственного финансирования партий будет сокращен - с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского
в бюджете-2020.

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Теги: Владимир Зеленский, петиция, финансирование партий
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