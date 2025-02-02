ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку

Стало известно о снижении на 25 пунктов, таким образом базовая ставка уменьшена с 2-2,25 до 1,75-2 процентов.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%, говорится в сообщении финансового регулятора.

Читай также: Фондовый рынок США упал после решения ФРС

В ходе заседания 17-18 сентября было принято решение снизить базовую ставку. До этого она составляла 2-2,5% годовых.

Кроме этого ФРС США повысила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,2% против оценки июня в 2,1%.

Напомним, 31 июля ФРС впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку до 2-2,25%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.