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ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку

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Стало известно о снижении на 25 пунктов, таким образом базовая ставка уменьшена с 2-2,25 до 1,75-2 процентов.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%, говорится в сообщении финансового регулятора.

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В ходе заседания 17-18 сентября было принято решение снизить базовую ставку. До этого она составляла 2-2,5% годовых.

Кроме этого ФРС США повысила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,2% против оценки июня в 2,1%.

Напомним, 31 июля ФРС впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку до 2-2,25%. 

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Теги: США, ФРС, ФРС США, базовая ставка
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