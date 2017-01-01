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Кабмин показал план по созданию независимого оператора ГТС

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Правительство определило модель отделения ГТС от Нафтогаза как такую, которая находится в госсобственности и не подлежит приватизации.
Права перейдут оператору с 1 января 2020 года
Права перейдут оператору с 1 января 2020 года
Кабмин

Кабинет министров опубликовал постановление с планом отделения от Нафтогаза независимого оператора украинской газотранспортной системы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

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Правительство определило модель отделения ГТС от Нафтогаза как такую, которая находится в госсобственности и не подлежит приватизации. При этом общество с ограниченной ответственностью Оператор газотранспортной системы Украины сможет подать в НКРЭКУ запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

Кабмин также утвердил план мероприятий по выполнению требований о независимости оператора газотранспортной системы. В числе мероприятий — внесение законопроекта об изменениях в законодательство о газотранспортной системе до 10 октября и увеличение уставного капитала Оператора ГТСУ.

Увеличения уставного капитала планируют добиться путем отчуждения Укртрансгазом собственных необоротных и оборотных материальных активов, используемых в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа. Дедлайн — 1 декабря.

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Кроме того, Кабмин проведет инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа до 10 октября, и оценит долю в уставном капитале Оператора газотранспортной системы Украины до 1 декабря.

Также правительство рассмотрит до 1 ноября проект договора купли-продажи доли в уставном капитале Оператор ГТСУ в размере 100% уставного капитала между Укртрансгазом и Магистральными газопроводами Украины на условиях рассрочки на 15 лет.

Права перейдут оператору с 1 января 2020 года. Кроме того, правительство до нового года обеспечит полную передачу имущества Оператору ГТСУ.

Напомним, в рамках анбандлинга Укртрансгаз с 1 июля года передал функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины своей дочерней компании - ООО Оператор ГТС Украины.

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Теги: ГТС, Кабмин Украины, газотранспортная система
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