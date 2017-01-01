НБУ с октября выводит из оборота мелкие монеты

Монеты 1, 2 и 5 копеек полностью выводятся из оборота, а 25 копеек пока будут оставаться, в обороте, но их количество будет уменьшаться.

Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом на брифинге в четверг, 19 сентября, сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод, сообщает РБК-Украина.

Читай также: "Товар – лицом": теперь можно делать покупки без налички, карточки и смартфона Как отметил Холод, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении и ими можно будет рассчитываться.

"Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - сказал он.

Также Холод рассказал, что с 1 октября 2019 года выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Отмечается, что в первую очередь это делается для удобства граждан, так как чрезмерное разнообразие банкнот и монет приводит к путанице и траты времени на расчеты.

"Благодаря этому решению (выводу монет из оборота, - ред.) среднее количество монет на одного человека уменьшится на треть", - сообщил Холод.

Кроме того, на решение НБУ повлияла экономическая целесообразность.

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"Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары та услуги", - заявил замглавы НБУ.

Кроме того, в Украине существенно возросла доля безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей, добавил он.

Холод также сообщил, что стоимость изготовления монет 1,2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость.

Также банки и предприятия не будут тратить деньги на инфраструктуру и инкасацию мелких монет, заявил замглавы НБУ.

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