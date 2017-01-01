В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа

Трехсторонние переговоры стартуют после обеда.

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе стартуют 3-х сторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины. Консультации начнутся после обеда.

Об этом сообщает Укринформ.

Читай также: Стала известна позиция Кабмина на завтрашних переговорах по газу

В состав делегации от Украины войдут министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Итоги переговоров станут известны сегодня в 17:00.

Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.