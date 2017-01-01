В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа
Трехсторонние переговоры стартуют после обеда.
В четверг, 19 сентября, в Брюсселе стартуют 3-х сторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины. Консультации начнутся после обеда.
Об этом сообщает Укринформ.
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В состав делегации от Украины войдут министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Итоги переговоров станут известны сегодня в 17:00.
Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.
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