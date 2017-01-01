Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа

Комментариев: 0
Трехсторонние переговоры стартуют после обеда.
Переговоры стартуют сегодня
Переговоры стартуют сегодня
depositphotos.com

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе стартуют 3-х сторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины. Консультации начнутся после обеда.

Об этом сообщает Укринформ. 

Читай также: Стала известна позиция Кабмина на завтрашних переговорах по газу

В состав делегации от Украины войдут министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Итоги переговоров станут известны сегодня в 17:00.

Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: транзит газа, газовые переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь