Коболев разъяснил, какой будет "механика" анбандлинга

Глава НАК Нафтогаз прокомментировал и разъяснил решение правительства.

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев разъяснил решение правительства и рассказал, как будет формироваться новый оператор. По словам Коболева, он будет создан на базе ООО Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Кабмин показал план по созданию независимого оператора ГТС “ОГТСУ сейчас - это дочерняя компания Укртрансгаза. К ней мы уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые для этой деятельности активы, IT-системы и наладили бизнес-процессы. Именно она должна пройти сертификацию НКРЕКП и Энергетического сообщества“ - заявил он. Читай также: В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа Согласно решению правительства, ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января будет самостоятельно управлять новым оператором. До перехода ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в хозяйственное ведение нового оператора.

Само же МГУ правительство уже передало в управление Министерства финансов Украины.

Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от Нафтогаза. Это и является конечной целью анбандлинга - подчеркнул он