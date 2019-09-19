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Коболев разъяснил, какой будет "механика" анбандлинга

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Глава НАК Нафтогаз прокомментировал и разъяснил решение правительства.
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
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Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев разъяснил решение правительства и рассказал, как будет формироваться новый оператор. По словам Коболева, он будет создан на базе ООО Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).
 
Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“ОГТСУ сейчас - это дочерняя компания Укртрансгаза. К ней мы уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые для этой деятельности активы, IT-системы и наладили бизнес-процессы. Именно она должна пройти сертификацию НКРЕКП и Энергетического сообщества“ - заявил он. 

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Согласно решению правительства, ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января будет самостоятельно управлять новым оператором. До перехода ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в хозяйственное ведение нового оператора.

Само же МГУ правительство уже передало в управление Министерства финансов Украины.
 
Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от Нафтогаза. Это и является конечной целью анбандлинга - подчеркнул он

Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.

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Теги: Нафтогаз, Коболев, анбандлинг
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Комментариев (1)
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WTF2сосет_у_всех    19.09.2019, 16:33
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WTF2сосет_у_всех
механика "аналдинга" для этой сyки давно уже отработана на маршах "аналдингов" по всей украине. нехyй изобретать велосипед!))))
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