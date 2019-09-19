Коболев разъяснил, какой будет "механика" анбандлинга
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“ОГТСУ сейчас - это дочерняя компания Укртрансгаза. К ней мы уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые для этой деятельности активы, IT-системы и наладили бизнес-процессы. Именно она должна пройти сертификацию НКРЕКП и Энергетического сообщества“ - заявил он.
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Согласно решению правительства, ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января будет самостоятельно управлять новым оператором. До перехода ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в хозяйственное ведение нового оператора.
Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от Нафтогаза. Это и является конечной целью анбандлинга - подчеркнул он
Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.
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