Наталка Яресько и "Хунта": Чем занимается экс-министр финансов в Пуэрто-Рико

Наталка Яресько прокомментировала ситуацию в Украине и рассказала, чем занимается в Пуэрто-Рико.

Экс-министр финансов Наталка Яресько рассказала о своей работе в Украине в 2014 году, а также о том, чем она занимается сейчас. Об этом пишет Лига.

О реструктуризации госдолга в 2014 году

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“Возвращаясь в четыре года назад в то время и в те обстоятельства, в которых находилась Украина - это лучшее, что мы могли бы сделать. Эта реструктуризация дала нам не только списание 20% долгов. В тот момент у нас не было ни ликвидности, ни международных партнеров. У нас были огромные проблемы на макроуровне, которые заложила власть Януковича. А реструктуризация дала нам пять лет, когда мы не платили“ – Яресько.

О работе в Пуэрто-Рико

Реструктуризация внешнего долга - это именно моя ответственность. Сейчас сумма долга $ 74 млрд, из которых $ 35 млрд - это долги центрального правительства. Это все делается под американский закон о муниципальном банкротстве. И имеет очень конкретные правила игры.

О недовольстве пуэрториканцев на экономическую политику

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Пуэрториканцы вообще не в восторге ни от своего правительства, ни от реформ, которые им нужны. Вы, наверное, знаете, летом у нас была такая мини-революция. Однажды на протесты вышло миллион человек из трех, проживающих на острове. Губернатор ушел в отставку после этих митингов. Он бежал, улетел в четыре утра в Вирджинию, а не в Москву, и это было для них, как революция достоинства.

Об отношении к Владимиру Зеленскому

Это тренд не только украинский, но и мировой. Много ситуаций, где большинство голосует просто за совершенно новых людей, без опыта управления. Это был и президент Трамп... По отношению к Зеленскому, думаю, что в демократическом мире все признают, что этот человек имеет 70% поддержки своего народа и имеет право сидеть в этом кресле. Это демократия. Ее надо уважать и уважать.

В Пуэрто-Рико я опять работаю в “Хунте“. Тут нас так Путин называл - Яресько

О возможностях Зеленского в Украине

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У Зеленского есть возможности, у него есть большинство в Верховной Раде и Кабмине - все видят это. Как он будет это использовать: или к добру, или назло, или посередине? Это никто не знает. Но все хотят Украине наилучшего, никто не хочет, чтобы Зеленского постигла неудача и он не смог реализовать свои амбиции. Я думаю, что все ждут, смотрят на результат.

О том, почему Яресько не стала премьер-министром Украины

“Переломный момент был тогда, когда президент Порошенко решил, что нет большинства в Верховной Раде, чтобы поддержать мою кандидатуру. Моя программа не всем нравилась. Это не секрет, потому что моя политика была о прозрачности, о снятии налоговых льгот“ – Яресько.

Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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