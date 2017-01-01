Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия ограничила пропуск грузов по ж/д маршруту в Украину – СМИ

Комментариев: 0
За восемь месяцев 2019 года через маршрут Суземка – Зерново в Украину было поставлено 242 тысяч тонн сжиженного газа. Это 55% от всего импорта из РФ.
Ограничение было введено с 25 сентября
Ограничение было введено с 25 сентября
reform.energy

Компания Российские железные дороги (РЖД) на 50% ограничила пропуск всех грузов через основной маршрут поставок российского сжиженного газа (СУГ) в Украину – пограничный переход Суземка – Зерново в Сумской области. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка во вторник, 1 октября.

Читай также: Песков по транзиту газа: РФ не ждет договоренностей

"Ограничение введено с 25 сентября и будет действовать до соответствующего уведомления об отмене. Оно распространяется на все грузы всех направлений. Причиной введения ограничений стало ухудшение сроков возврата вагонов-цистерн со стороны Укрзализныци", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, задержки с возвратом подвижного состава возникли из-за скопления вагонов-цистерн на станции Дарница (Киевская область).

Читай также: Как работают и сколько стоят "ботофермы" в Украине – расследование

Отмечается, что за восемь месяцев 2019 года через маршрут Суземка – Зерново в Украину было поставлено 242 тыс. т российского СУГ (55% от всего импорта из РФ), остальные 40% (179 тыс. т) российского ресурса поступило через Соловей – Тополи.

Напомним, месяц назад мы сообщали, что стоимость топлива падает. Главным фактором, повлиявшим на это, называли снижение котировок на нефть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, транспорт, вагоны, железная дорога, вагон, железные дороги, Укрзализныця, РЖД, СПГ, сжиженный газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь