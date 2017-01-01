Россия ограничила пропуск грузов по ж/д маршруту в Украину – СМИ

За восемь месяцев 2019 года через маршрут Суземка – Зерново в Украину было поставлено 242 тысяч тонн сжиженного газа. Это 55% от всего импорта из РФ.

Компания Российские железные дороги (РЖД) на 50% ограничила пропуск всех грузов через основной маршрут поставок российского сжиженного газа (СУГ) в Украину – пограничный переход Суземка – Зерново в Сумской области. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка во вторник, 1 октября.

Читай также: Песков по транзиту газа: РФ не ждет договоренностей "Ограничение введено с 25 сентября и будет действовать до соответствующего уведомления об отмене. Оно распространяется на все грузы всех направлений. Причиной введения ограничений стало ухудшение сроков возврата вагонов-цистерн со стороны Укрзализныци", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, задержки с возвратом подвижного состава возникли из-за скопления вагонов-цистерн на станции Дарница (Киевская область).

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Отмечается, что за восемь месяцев 2019 года через маршрут Суземка – Зерново в Украину было поставлено 242 тыс. т российского СУГ (55% от всего импорта из РФ), остальные 40% (179 тыс. т) российского ресурса поступило через Соловей – Тополи.

Напомним, месяц назад мы сообщали, что стоимость топлива падает. Главным фактором, повлиявшим на это, называли снижение котировок на нефть.

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