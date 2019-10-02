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В НБУ показали, как печатаются новые 1000 гривен

Комментариев: 2
Новые купюры печатаются в Банкнотно-монетном дворе НБУ.
Новые купюры появятся в обороте с 25 октября
Новые купюры появятся в обороте с 25 октября
НБУ

НБУ провел пресс-тур в Банкнотно-монетный двор в честь его 25-летия. Экскурсию журналистам провел гендиректор БМД Владимир Баглай.

Об этом сообщает НБУ.

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Во время визита были осмотрены производственные мощности предприятия, а также показано производство новых банкнот номиналом 1000 гривен. Эти банкноты появятся в наличном обращении с 25 октября 2019 года.

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“Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты. Самые главные из них - “оконная“ защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритовому“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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Теги: НБУ, Банкнотно-монетный двор, 1000 гривен
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Комментариев (2)
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Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:58
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Андрей_и_Богдан
Будет за что валюту скупать! За "напечатанные" деньги...
Украинец  (аноним)  02.10.2019, 12:35
Оценка:  0
Украинец
та хули там, давйте сразу по 10000, а там и миллионы не за горами и гиперинфляция
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