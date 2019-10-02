В НБУ показали, как печатаются новые 1000 гривен

Новые купюры печатаются в Банкнотно-монетном дворе НБУ.

НБУ провел пресс-тур в Банкнотно-монетный двор в честь его 25-летия. Экскурсию журналистам провел гендиректор БМД Владимир Баглай.

Об этом сообщает НБУ.

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Во время визита были осмотрены производственные мощности предприятия, а также показано производство новых банкнот номиналом 1000 гривен. Эти банкноты появятся в наличном обращении с 25 октября 2019 года.

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“Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты. Самые главные из них - “оконная“ защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритовому“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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