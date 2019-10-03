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Финансирование выборов в ОРДЛО обсуждать рано – министр Маркарова

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Министр финансов Украины считает, что самое главное – безопасность .
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
Минфин

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала вопрос финансирования выборов в ОРДЛО. По ее мнению, он является преждевременным, так как первоочередной задачей является безопасность.

Об этом Оксана Маркарова рассказала в интервью Радио Свободе.

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“Об этом сейчас, я думаю, рано говорить. Но мы понимаем, что в этом вопросе финансы очень важны, но не основополагающие. Самое главное - это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории и мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы“ – ответила она.

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Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.

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Теги: Оксана Маркарова, Донбасс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.10.2019, 14:27
Оценка:  -1
гость
Но все идет к тому... Так Трамп пианисту (не руками) приказал
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