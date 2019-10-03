Финансирование выборов в ОРДЛО обсуждать рано – министр Маркарова

Министр финансов Украины считает, что самое главное – безопасность .

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала вопрос финансирования выборов в ОРДЛО. По ее мнению, он является преждевременным, так как первоочередной задачей является безопасность.

Об этом Оксана Маркарова рассказала в интервью Радио Свободе.

Читай также: Налоговый кодекс под бюджет-2020 меняться не будет – министр

“Об этом сейчас, я думаю, рано говорить. Но мы понимаем, что в этом вопросе финансы очень важны, но не основополагающие. Самое главное - это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории и мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы“ – ответила она.

Читай также: Налоговый кодекс под бюджет-2020 меняться не будет – министр

Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram