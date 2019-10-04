Данилюк объяснил, почему миссия МВФ спешно покинула Украину

По словам экс-главы СНБО, на решение миссии повлияли "тревожные события".

Экс-глава СНБО Александр Данилюк рассказал, что стало причиной спешного отъезда миссии МВФ. По его мнению, это “тревожные события“, связанные с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. Об этом Данилюк сообщил в интервью LB.

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“На протяжении недели у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли сперва машину, затем дом, прошли обыски в “Приватбанке“.“ – отметил экс-глава СНБО.

Я хорошо понимаю логику МВФ. В этой ситуации они не станут указывать на что-то конкретное, что мы должны исправить – подчеркнул он

Отвечая на вопрос, обещали ли украинские власти миссии МВФ отсутствие рисков, Данилюк ответил так.

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“Все. Вопрос же не слова, а действия! Еще раз: если на протяжении одной недели совершаются два преступления против экс-главы НБУ. Еще момент: если глава Администрации (Офиса президента, – ред), ранее будучи адвокатом, подавал иски против государства то априори доверие нулевое“ – заявил он.

Касательно возможной “отставки Богдана, чтобы вернуть доверить МВФ“

Должна быть ответственная позиция с его стороны: самому этот шаг сделать – подчеркнул Данилюк

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Ранее сообщалось о том, что в декларации Данилюка найдены неточности на 1,6 млн грн. После Данилюка уволили.

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