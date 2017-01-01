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Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

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Министр Тимофей Милованов заявил об открытии информации на официальном сайте Геокадастра.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Фейсбук

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил об открытии данных Геокадастра онлайн. Об этом он написал на своей странице в Fb.

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“Геокадастр начинает практику обнародования 100% решений. Пожалуйста, следите за изменениями, особенно у вас в общине или городе. Пишите публично, обращайтесь в СМИ, правоохранительные органы, местные власти“ – заявил он.

 

Информация размещается в разделе Обнародование приказов по распоряжению землями на сайте Геокадастра

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“Обновление информации происходит автоматически. Пользователям доступна функция поиска по любым параметрам, в частности по регионам, где было принято решение о распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности“ – отметил он.

Введение нового функционала дает возможность обеспечить преодоление коррупционной составляющей - подчеркнул министр

Ранее Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей.

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Теги: Геокадастр, Украина, Тимофей Милованов
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