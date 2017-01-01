Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил об открытии данных Геокадастра онлайн. Об этом он написал на своей странице в Fb.
Читай также: Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно
“Геокадастр начинает практику обнародования 100% решений. Пожалуйста, следите за изменениями, особенно у вас в общине или городе. Пишите публично, обращайтесь в СМИ, правоохранительные органы, местные власти“ – заявил он.
Информация размещается в разделе Обнародование приказов по распоряжению землями на сайте Геокадастра
Читай также: Министр назвал два условия для открытия рынка земли в Украине
“Обновление информации происходит автоматически. Пользователям доступна функция поиска по любым параметрам, в частности по регионам, где было принято решение о распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности“ – отметил он.
Введение нового функционала дает возможность обеспечить преодоление коррупционной составляющей - подчеркнул министр
Ранее Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил