Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

Министр Тимофей Милованов заявил об открытии информации на официальном сайте Геокадастра.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил об открытии данных Геокадастра онлайн. Об этом он написал на своей странице в Fb.

Читай также: Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно

“Геокадастр начинает практику обнародования 100% решений. Пожалуйста, следите за изменениями, особенно у вас в общине или городе. Пишите публично, обращайтесь в СМИ, правоохранительные органы, местные власти“ – заявил он.

Информация размещается в разделе Обнародование приказов по распоряжению землями на сайте Геокадастра

Читай также: Министр назвал два условия для открытия рынка земли в Украине

“Обновление информации происходит автоматически. Пользователям доступна функция поиска по любым параметрам, в частности по регионам, где было принято решение о распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности“ – отметил он.

Введение нового функционала дает возможность обеспечить преодоление коррупционной составляющей - подчеркнул министр

Ранее Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram