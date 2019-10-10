С начала 2019 года Украину покинуло 1,5 миллиона человек – Дубилет

Министр Кабинета министров рассказал о том, что сейчас "из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается".

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о том, какое количество украинцев покинуло страну с начала 2019 года. Об этом он сообщил на своей канале в Telegram.

“С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек“ – заявил министр.

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“Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия)“ – добавил он.

Инфографика - Сколько украинцев покинуло страну Дмитрий Дубилет

Ранее сообщалось о том, что девять из десяти украинцев, работавших за границей сезонно, хотят туда вернуться.