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С начала 2019 года Украину покинуло 1,5 миллиона человек – Дубилет

Комментариев: 6
Министр Кабинета министров рассказал о том, что сейчас "из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается".
Министр Дмитрий Дубилет
Министр Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о том, какое количество украинцев покинуло страну с начала 2019 года. Об этом он сообщил на своей канале в Telegram.

“С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек“ – заявил министр.

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“Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия)“ – добавил он.

Инфографика - Сколько украинцев покинуло страну
Инфографика - Сколько украинцев покинуло страну
Дмитрий Дубилет

Ранее сообщалось о том, что девять из десяти украинцев, работавших за границей сезонно, хотят туда вернуться

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Теги: Дмитрий Дубилет, миграция
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Комментариев (6)
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Аlexandr_911    10.10.2019, 13:56
Оценка:  +1
Аlexandr_911
Скоро останутся депутаты чинуши мусора и 60% пенсионеров)))
гость  (аноним)  10.10.2019, 13:50
Оценка:  +1
гость
САЛО УРОНИЛИ !!! ХЕРНЯМ САЛА !!!
Vasya_iz_Ivanovo    10.10.2019, 14:05
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
В срало!
гость  (аноним)  10.10.2019, 13:45
Оценка:  -1
гость
Ха-ха-ха-а-а-а!!!
Намедни, кацапские выблядки обвинили Украину, ВНИМАНИЕ - в тотальной УКРАИНИЗАЦИИ школьного образования! Вот дебилы!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  10.10.2019, 13:34
Оценка:  +1
гость
Пейсатый геноцид по плану.
гость  (аноним)  10.10.2019, 13:32
Оценка:  0
гость
Ну не все так катастрофично....Просто в феврале уехали заробитчане с дальнего зарубежья, которые приезжают только раз в год на новогодние праздники (а таких с поллимона наберется.
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