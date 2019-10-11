Зеленский: Мы виновны в том, что украинцы едут на заработки за границу

По словам президента, ответственность за миграцию несет украинская власть.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую власть виновной в миграции граждан за границу, в частности, в РФ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, не являются ли потенциальными пленниками украинцы, зарабатывающие на территории РФ.

По мнению президента, власти виноваты в том, что у украинцев нет альтернативы.

Читай также: “Сыр к вину за 58 грн“: Зеленский рассказал, что покупает в супермаркетах

“Я думаю, что если они едут в Россию работать, первое – виноваты мы. Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что если у нас нет альтернативы, то есть, обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет. А вторая история – я думаю, что у людей есть определенные там родственники, которые ездят туда, я думаю, что так и есть. Третий вопрос – тот единственный плюс, который я вижу, - потому что я помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что “все не так, поверьте, у нас страна, ай-ай-ай, спорили, Крым наш“, - сказал Владимир Зеленский.

При этом президент считает, что в демократической стране нельзя вводить запрет на въезд в РФ.

Читай также: Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ПриватБанка и Коломойского. Президент заявил о том, что переговоры с Игорем Коломойским необходимо проводить при участии международных экспертов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.