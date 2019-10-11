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Зеленский: Мы виновны в том, что украинцы едут на заработки за границу

Комментариев: 3
По словам президента, ответственность за миграцию несет украинская власть.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую власть виновной в миграции граждан за границу, в частности, в РФ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, не являются ли потенциальными пленниками украинцы, зарабатывающие на территории РФ.

По мнению президента, власти виноваты в том, что у украинцев нет альтернативы.

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“Я думаю, что если они едут в Россию работать, первое – виноваты мы. Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что если у нас нет альтернативы, то есть, обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет. А вторая история – я думаю, что у людей есть определенные там родственники, которые ездят туда, я думаю, что так и есть. Третий вопрос – тот единственный плюс, который я вижу, - потому что я помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что “все не так, поверьте, у нас страна, ай-ай-ай, спорили, Крым наш“, - сказал Владимир Зеленский. 

При этом президент считает, что в демократической стране нельзя вводить запрет на въезд в РФ.

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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ПриватБанка и Коломойского. Президент заявил о том, что переговоры с Игорем Коломойским необходимо проводить при участии международных экспертов.

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Теги: Владимир Зеленский, заробитчане, РФ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 12:28
Оценка:  -1
гость
Поболтали и ....дальше что?
Что вы собираетесь делать, чтобы украинцы не ездили на ублюдочный кацапстан?
гость  (аноним)  11.10.2019, 12:20
Оценка:  +3
гость
Это и так понятно. Тарифы и цены Яценюк с Гросей установили европейские, з/п и пенсии ниже молдавских. Потому и бегут, чтобы прокормить семьи, которые остались в Украине.
птицелов    11.10.2019, 12:32
Оценка:  0
птицелов
всі питання шановний до тих хто платить вам копійки за вашу роботу??
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