Зеленский: Мы виновны в том, что украинцы едут на заработки за границу
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую власть виновной в миграции граждан за границу, в частности, в РФ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, не являются ли потенциальными пленниками украинцы, зарабатывающие на территории РФ.
По мнению президента, власти виноваты в том, что у украинцев нет альтернативы.
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“Я думаю, что если они едут в Россию работать, первое – виноваты мы. Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что если у нас нет альтернативы, то есть, обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет. А вторая история – я думаю, что у людей есть определенные там родственники, которые ездят туда, я думаю, что так и есть. Третий вопрос – тот единственный плюс, который я вижу, - потому что я помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что “все не так, поверьте, у нас страна, ай-ай-ай, спорили, Крым наш“, - сказал Владимир Зеленский.
При этом президент считает, что в демократической стране нельзя вводить запрет на въезд в РФ.
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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ПриватБанка и Коломойского. Президент заявил о том, что переговоры с Игорем Коломойским необходимо проводить при участии международных экспертов.
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