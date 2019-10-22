Землю в Украине могут продавать в рассрочку – Милованов

Министр рассказал о возможном механизме продажи государственной земли.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что рассматривают возможность введения рассрочки на покупку государственной земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время брифинга.

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“Возможно, мы будем отсрочку давать, если лицо покупает государственную землю. Такой механизм применялся в Грузии. Там похожая реформа была: платишь сразу 20-40%, а остальные - 5-10 лет после этого“, - сообщил Милованов.

Также он отметил, что в правительстве рассматривают возможность введения грантов на покупку сельскохозяйственных земель. Эта программа предусматривает предоставление человеку определенной части земли, которую он хочет приобрести бесплатно, а остальные земли он сможет купить в кредит.

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Милованов также отметил, что в Украине будут точно действовать 2 программы поддержки фермеров, которые захотят приобрести сельскохозяйственную землю не только у государства, но и у владельцев паев: частичное возмещение стоимости кредитов и государственные гарантии по кредитам на покупку земли.

Ранее Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей.

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