Ткаченко скрыл, что владеет незаконно построенным особняком - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" не вписал в декларацию дом, построенный на берегу Днепра в Киеве.

Ткаченко не задекларировал один из домов bihus.info

Александр Ткаченко не задекларировал один со своих особняков. Дом находится в Киеве на Трухановом острове. Указать в декларации о наличии дома Ткаченко должен был еще когда баллотировался в народные депутаты Украины, однако по какой-то причине этого не сделал.

Об этом сообщает bihus.info.

Особняк, а также два маленьких дома, двор с небольшим озером находятся на четырех гектарах, которые город передав в аренду на 15 лет под строительство водно-спортивного комплекса ООО “Учебно-спортивный коммерческий клуб “Украина“.

Читай также: Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации

Стоить жилые помещения на этой территории закон запрещает, поскольку эта земля имеет лесохозяйственное назначение. Земля относится к прибережной защитной полосе.

На этом месте должны были строить спорткомплекс bihus.info

Дом Ткаченко bihus.info

Коттедж огражден забором. Возле ворот постоянно дежурит охранник, который не пропускает желающих подойти к воде, аргументируя, что это частные владения.

Фото с территории этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае прошлого года. Это подтверждает, что пользуется ним экс-гендиректора “1+1“ довольно долго.

Земля принадлежит городу bihus.info

Напомним, Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

