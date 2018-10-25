Ткаченко скрыл, что владеет незаконно построенным особняком - СМИ
Александр Ткаченко не задекларировал один со своих особняков. Дом находится в Киеве на Трухановом острове. Указать в декларации о наличии дома Ткаченко должен был еще когда баллотировался в народные депутаты Украины, однако по какой-то причине этого не сделал.
Об этом сообщает bihus.info.
Особняк, а также два маленьких дома, двор с небольшим озером находятся на четырех гектарах, которые город передав в аренду на 15 лет под строительство водно-спортивного комплекса ООО “Учебно-спортивный коммерческий клуб “Украина“.
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Стоить жилые помещения на этой территории закон запрещает, поскольку эта земля имеет лесохозяйственное назначение. Земля относится к прибережной защитной полосе.
Коттедж огражден забором. Возле ворот постоянно дежурит охранник, который не пропускает желающих подойти к воде, аргументируя, что это частные владения.
Фото с территории этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае прошлого года. Это подтверждает, что пользуется ним экс-гендиректора “1+1“ довольно долго.
Напомним, Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции.
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