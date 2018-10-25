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Ткаченко скрыл, что владеет незаконно построенным особняком - СМИ

Комментариев: 1
Народный депутат от "Слуги народа" не вписал в декларацию дом, построенный на берегу Днепра в Киеве.
Ткаченко не задекларировал один из домов
Ткаченко не задекларировал один из домов
bihus.info

Александр Ткаченко не задекларировал один со своих особняков. Дом находится в Киеве на Трухановом острове. Указать в декларации о наличии дома Ткаченко должен был еще когда баллотировался в народные депутаты Украины, однако по какой-то причине этого не сделал.

Об этом сообщает bihus.info.

Особняк, а также два маленьких дома, двор с небольшим озером находятся на четырех гектарах, которые город передав в аренду на 15 лет под строительство водно-спортивного комплекса ООО “Учебно-спортивный коммерческий клуб “Украина“.

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Стоить жилые помещения на этой территории закон запрещает, поскольку эта земля имеет лесохозяйственное назначение. Земля относится к прибережной защитной полосе.

На этом месте должны были строить спорткомплекс
На этом месте должны были строить спорткомплекс
bihus.info

Дом Ткаченко
Дом Ткаченко
bihus.info

Коттедж огражден забором. Возле ворот постоянно дежурит охранник, который не пропускает желающих подойти к воде, аргументируя, что это частные владения.

Фото с территории этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае прошлого года. Это подтверждает, что пользуется ним экс-гендиректора “1+1“ довольно долго.

Земля принадлежит городу
Земля принадлежит городу
bihus.info

Напомним, Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции.

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Теги: Александр Ткаченко, декларации, Слуга народа, незаконная постройка, 1 + 1 медиа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 11:59
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Такие "особняки" начали массово появляться в Киеве еще при Кучме! И ни одна "власть" не захочет их сносить, не смотря на то что они незаконны и без документов!
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