Новый закон: Сколько украинцам заплатят за доносы
Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции №1010, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Закон предусматривает механизмы выявления коррупции обличителями, а также их материального вознаграждения. Что же это значит для простых украинцев – читайте далее. Об этом сообщает UBR.
Закон предусматривает следующие цели: предотвращение и борьба с коррупцией.
- Информатор – кто такой?
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В соответствии с законом в правовое поле будет введено новое понятие – “информатор“. Это лицо, которое сообщило властям о коррупционном преступлении.
“Информаторы смогут уведомить устно, письменно, через специальные телефонные линии, официальные веб-сайты, средства электронной связи, СМИ, журналистов и т.д., при этом каналы уведомления разделены законом на внутренние, регулярные и внешние.“, - заявила руководитель гражданской практики ЮФ “Горецкий и Партнеры“, адвокат Дарина Старовойтова.
Сообщения информаторов будут проверяться в течение 10 дней. По результатам может быть назначена дополнительная проверка, досудебное расследование и суд.
- Вознаграждение – кому и сколько?
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Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (не меньше 10,035 млн грн).
Решение о вознаграждении обличителю будет принимать суд, а сумма вознаграждения составляет 10% от предмета коррупции, но не может превышать размер 3 000 минимальных заработных платы (12,519 млн грн).
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“Для получения вознаграждения нужно дождаться судебного решения, а по делам, где убытки составляют от 10 млн. грн., его придется ждать не один год“, - рассказал адвокат, руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Станислав Борис.
Ранее сообщалось о том, что Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации.
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Полная версия правил
Европа и США живут кучеряво потому, что все общество принимает участие в борьбе с коррупцией, воровством.
И это не считается позорным. Люди не воруют и другим не дают.
А у нас ...стукачи, доносчики!
Почему? Потому, что вор на воре и вором погоняет!