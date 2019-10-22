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Новый закон: Сколько украинцам заплатят за доносы

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В Украине могут появиться обличители коррупции, которых власти будут мотивировать финансовым вознаграждением.
Доносчика наградят, если сумма ущерба не меньше 10,035 млн грн
Доносчика наградят, если сумма ущерба не меньше 10,035 млн грн
depositphotos.com

Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции №1010, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Закон предусматривает механизмы выявления коррупции обличителями, а также их материального вознаграждения. Что же это значит для простых украинцев – читайте далее. Об этом сообщает UBR.

Закон предусматривает следующие цели: предотвращение и борьба с коррупцией.

  • Информатор – кто такой?

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В соответствии с законом в правовое поле будет введено новое понятие – “информатор“. Это лицо, которое сообщило властям о коррупционном преступлении.

“Информаторы смогут уведомить устно, письменно, через специальные телефонные линии, официальные веб-сайты, средства электронной связи, СМИ, журналистов и т.д., при этом каналы уведомления разделены законом на внутренние, регулярные и внешние.“, - заявила руководитель гражданской практики ЮФ “Горецкий и Партнеры“, адвокат Дарина Старовойтова.

Сообщения информаторов будут проверяться в течение 10 дней. По результатам может быть назначена дополнительная проверка, досудебное расследование и суд.

  • Вознаграждение – кому и сколько?

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Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (не меньше 10,035 млн грн).

Решение о вознаграждении обличителю будет принимать суд, а сумма вознаграждения составляет 10% от предмета коррупции, но не может превышать размер 3 000 минимальных заработных платы (12,519 млн грн).

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“Для получения вознаграждения нужно дождаться судебного решения, а по делам, где убытки составляют от 10 млн. грн., его придется ждать не один год“, - рассказал адвокат, руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Станислав Борис.

Ранее сообщалось о том, что Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации.

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Теги: закон о предотвращении коррупции, Владимир Зеленский, доносы, коррупция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 16:17
Оценка:  -1
гость
Вонь разносите, журналюги тупые?
Европа и США живут кучеряво потому, что все общество принимает участие в борьбе с коррупцией, воровством.
И это не считается позорным. Люди не воруют и другим не дают.
А у нас ...стукачи, доносчики!
Почему? Потому, что вор на воре и вором погоняет!
BROKER666    22.10.2019, 16:36
Оценка:  0
BROKER666
потому что законы у нас такие - быстрее и дешевле дать взятку чинуше, чем всё делать по-закону...
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