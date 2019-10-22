Новый закон: Сколько украинцам заплатят за доносы

В Украине могут появиться обличители коррупции, которых власти будут мотивировать финансовым вознаграждением.

Доносчика наградят, если сумма ущерба не меньше 10,035 млн грн depositphotos.com

Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции №1010, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Закон предусматривает механизмы выявления коррупции обличителями, а также их материального вознаграждения. Что же это значит для простых украинцев – читайте далее. Об этом сообщает UBR.

Закон предусматривает следующие цели: предотвращение и борьба с коррупцией.

Информатор – кто такой?

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В соответствии с законом в правовое поле будет введено новое понятие – “информатор“. Это лицо, которое сообщило властям о коррупционном преступлении.

“Информаторы смогут уведомить устно, письменно, через специальные телефонные линии, официальные веб-сайты, средства электронной связи, СМИ, журналистов и т.д., при этом каналы уведомления разделены законом на внутренние, регулярные и внешние.“, - заявила руководитель гражданской практики ЮФ “Горецкий и Партнеры“, адвокат Дарина Старовойтова.

Сообщения информаторов будут проверяться в течение 10 дней. По результатам может быть назначена дополнительная проверка, досудебное расследование и суд.

Вознаграждение – кому и сколько?

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Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (не меньше 10,035 млн грн).

Решение о вознаграждении обличителю будет принимать суд, а сумма вознаграждения составляет 10% от предмета коррупции, но не может превышать размер 3 000 минимальных заработных платы (12,519 млн грн).

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“Для получения вознаграждения нужно дождаться судебного решения, а по делам, где убытки составляют от 10 млн. грн., его придется ждать не один год“, - рассказал адвокат, руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Станислав Борис.

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