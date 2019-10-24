НБУ снизил учетную ставку до 15,5% годовых
Глава НБУ Яков Смолий во время брифинга заявил о решении снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября. По словам Смолия, “НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%“.
Об этом сообщает пресс-служба.
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“По-прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5%. Базовая инфляция будет замедляться, цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних через прочный обменный курс гривны“ - заявили в НБУ.
Инфляция будет и дальше замедляться до цели 5%
Снижению уровня инфляции будут способствовать:
- взвешенная фискальная политика,
- относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках,
- рост предложения продовольственных товаров благодаря повышению производительности.
“Экономика Украины будет демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне 3,5-4% в 2019-2021 годах“ - отметили в НБУ.
Ключевыми рисками являются отсрочка заключения новой программы с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов - подчеркнули в НБУ
Ранее сообщалось о том, что средняя ставка по кредитам в ломбардах составила больше 200%.
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