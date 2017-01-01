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Биржи США закрылись преимущественно в плюсе

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Американский фондовый рынок в четверг, 24 октября, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Фондовые биржи США
Фондовые биржи США
depositphotos.com
Индекс Dow Jones снизился на 0,11% – до 26805,53 пункта.

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Индекс S&P 500 прибавил 0,19% – до 3010,29 пункта.

NASDAQ увеличился на 0,81% – до 8185,8 пункта.

Ранее мы сообщали об актуальном курс валют на 25 октября.

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Теги: США, фондовый рынок, биржа, Фондовая биржа
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