Биржи США закрылись преимущественно в плюсе
Американский фондовый рынок в четверг, 24 октября, закрылся разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones снизился на 0,11% – до 26805,53 пункта.
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Индекс S&P 500 прибавил 0,19% – до 3010,29 пункта.
NASDAQ увеличился на 0,81% – до 8185,8 пункта.
Ранее мы сообщали об актуальном курс валют на 25 октября.
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