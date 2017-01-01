Украинские бизнесмены активно проверяют подчиненных на полиграфах

Проверяют не только топ-менеджеров, но и рядовых работников.

Украинские бизнесмены все чаще стали проверять своих сотрудников на полиграфах. Растет и количество компаний, которые могут предложить такое услуги. Об этом сообщает UBR.

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Некоторые крупные компании пользовались полиграфом и раньше. Но сейчас такая проверка стала популярной и среди небольших организаций.

Компании устраивают проверку не только топ-менеджеров, но и любых остальных работников, которые имеют доступ к ресурсам, бюджетам, складам, информации.

“Количество проверок выросло в разы из-за того, что руководители стали учитывать не только внешние, но и внутренние риски и угрозы для безопасности бизнеса. Проверяют в основном тех людей, кто причастен к материально-технической базе и финансовым потокам компании. Чаще стали проверять и топ-менеджмент. Бизнес в целом стал намного рациональнее подходить к защите и предотвращении угроз. Проверки стали проходить регулярно, а не в связи с какой-то историей“, — рассказал UBR.ua управляющий партнер АО Артиус, партнер охранного холдинга Шериф Виталий Мацелюх.

Чаще всего к услугам полиграфологов сегодня обращаются компании из таких сфер:

IT;

производство;

логистика;

банки; Читай также: Социологи выяснили, сколько в Украине экономических оптимистов

финансовые компании;

строительный бизнес;

букмекерские компании;

агробизнес и пр.

За последние 3 года количество специалистов, которые пополнили ряды полиграфологов, увеличилось

в разы. Но среди них профессионалов не так много, говорят участники рынка.

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