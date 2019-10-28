Как украинцы отнеслись к появлению новой купюры

Водители маршруток сдачу давать не будут.

Все банки Украины начали закупать у НБУ новою украинскую купюру — 1000 гривен. Некоторые украинцы уже подержали банкноту в руках. Как отнеслись к новшеству украинцы, пишет ТСН.

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Люди пока скептически относятся к банкноте. Например, на столичном рынке, увидев новую тысячу гривен, продавщицы мало верят, что это настоящие деньги. “Это для миллионеров“, - говорят они. Впрочем, их берет любопытство и они даже зовут соседей, чтобы посмотреть.

Готовы ли водители транспорта? Не все. Журналисты провели расследование и выяснили, что водители, в основном, утверждают, что сдачу из 1000 гривен давать не смогут.

“Один зашел, второй, третий.. Это, что с собой возить по пять тысяч?..“, - говорит один из водителей.

В НБУ утверждают, что новая купюра создана для удобства.

“Первое - это удобство. Большие кипы банкнот не удобно носить в кошельке. Тысяча заменит стопку из банкнот в 100, 200, 500 грн“, - объясняет Сергей Холод, заместитель председателя НБУ.

Новая купюра имеет голубой оттенок и существенно отличается от других — все для того, чтобы люди смогли лучше отличать банкноты. На лицевой стороне 1000 гривен изображен Владимир Вернадский, кроме того банкнота содержит больше, чем ее предшественники, защитных голограмм - их теперь 22.

Напомним, эксперт рассказал, почему 1000 гривен не ввели раньше и как нововведение повлияет на экономику.

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