В Минэнерго рассказали, почему Украина на согласилась на пакетное предложение РФ по газу

Украина выступает против привязки к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину.

Украина выступает против предложения России о привязке к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между “Газпромом“ и “Нафтогазом“. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, пишет УНИАН.

“Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газ в Украину российской стороной“, - сказал министр.

Также чиновник отметил, что вопрос о пакетных договоренностях должен обсуждаться в рамках двухстороннего взаимодействия между компаниями, а также при достижении взаимовыгодной позиции.

Читай также: РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах

Трехсторонние переговоры состоялись вчера, 28 октября, в Брюсселе.

Напомним, Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram