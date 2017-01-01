Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минэнерго рассказали, почему Украина на согласилась на пакетное предложение РФ по газу

Комментариев: 0
Украина выступает против привязки к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
facebook.com/NaftogazUA

Украина выступает против предложения России о привязке к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между “Газпромом“ и “Нафтогазом“. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, пишет УНИАН.

“Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газ в Украину российской стороной“, - сказал министр.

Также чиновник отметил, что вопрос о пакетных договоренностях должен обсуждаться в рамках двухстороннего взаимодействия между компаниями, а также при достижении взаимовыгодной позиции.

Читай также: РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах

Трехсторонние переговоры состоялись вчера, 28 октября, в Брюсселе.

Напомним, Нафтогаз впервые купил газ на биржевых торгах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Оржель, газ, Украина и Россия, Газпром, Нафтогаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь