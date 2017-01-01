Предпринимателей никто не уничтожает — Гончарук

Новое регулирование деятельности ФЛП будет касаться только крупных компаний.

Новое регулирование деятельности физлиц-предпринимателей будет касаться только крупных компаний и не создавать сложностей для малых предпринимателей. Об этом в эфире “Свободы слова“ на ICTV заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФЛП. Эта истерия специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФЛП. Наша цель в том чтобы крупные и средние компании прекратили претворяться стайками ФЛП “, - отметил Гончарук.

Также премьер отметил, что крупные компании должны менять бизнес-модель и начать нанимать людей официально.

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Алексей Гончарук заявил, что Украине необходимо создать условия, когда инвесторы не будут бояться, что вложенные ими средства безосновательно отберут.

“По моему мнению, не очень продуманно и не очень разумно уезжать из страны, которая собирается расти. Обновленный прогноз Всемирного банка показывает рост 3,7%. Сюда надо приходить, а не уходить“, - добавил глава правительства.

Напомним, Гончарук пообещал для украинцев дешевые кредиты.



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