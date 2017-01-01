Курс валют на 30 октября: гривна снова подешевела
Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки и составил 25,09 гривен за доллар, курс в покупке вырос на пять копеек – 25,06 гривен за доллар.
Национальный банк Украины на среду, 30 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на пять копеек – до 25,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 29 октября.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2511,3805 гривны (+4,6661);
– 100 евро – 2786,3767 гривны (+7,1824).
Напомним, в Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ.
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