Курс валют на 30 октября: гривна снова подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки и составил 25,09 гривен за доллар, курс в покупке вырос на пять копеек – 25,06 гривен за доллар.

Нацбанк установил курсы валют на среду Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на среду, 30 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на пять копеек – до 25,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 29 октября. Читай также: Ощадбанк не смог отсудить двухмиллиардные активы Дельта Банка НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: – 100 долларов США – 2511,3805 гривны (+4,6661); – 100 евро – 2786,3767 гривны (+7,1824). Напомним, в Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ.



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КорреспонденТ.biz