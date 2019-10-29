Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ощадбанк не смог отсудить двухмиллиардные активы Дельта Банка

Комментариев: 1
Суд решил, что спор между Дельта Банком и государственным Ощадбанком не является публично-правовым, кроме того, не может быть рассмотрен в судебном порядке.
Ощадбанк проиграл спор за активы Дельта Банка
Ощадбанк проиграл спор за активы Дельта Банка
wikimedia.org

Верховный Суд признал сделки между Ощадбанком и Дельта Банком ничтожными и не подлежащими рассмотрению в суде. Об этом пишет Finbalance.

Читай также: Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ

Так, 24 октября Верховный Суд отказался удовлетворить заявление Ощадбанка о пересмотре постановления Высшего админсуда от 11.10.2017 г., которым частично удовлетворена кассация Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и закрыто рассмотрение спора о передаче активов Дельта банка Ощадбанку.

Решение было принято несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанции отменили решение ФГВФЛ о признании ничтожными нескольких договоров залога и ипотеки между Дельта Банком и Ощадбанком, заключенными в декабре 2014 года и феврале 2015-го в качестве обеспечения обязательств Дельта Банка по договорам корсчетов.

Читай также: В НБУ рассказали, когда из оборота исчезнут монеты

Верховный Суд пришел к выводу, что “спор о признании противоправными и отмене решений о признании ничтожными сделок, заключенных между Дельта Банком и истцом, не является публично-правовым, и кроме того не может быть рассмотрен в судебном порядке“.

Напомним, суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: суд, Ощадбанк, активы, Дельта банк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 17:58
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Не наиПать государство - грех! Кому как ни судьям это ведомо!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь