Рада одобрила соглашение с США о налоговых требованиях к иностранным счетам

Парламент ратифицировал соглашение с США о деофшоризации FATCA. За проголосовали 310 народных депутатов.

Верховная Рада приняла законопроект № 0001, которым ратифицировала соглашение с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине. За проголосовали 310 народных депутатов.

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Согласно соглашению, Украина в одностороннем порядке будет передавать контролирующим органам США информацию о банковских активах граждан Соединенных Штатов.

Украина не сможет получать информацию о счетах украинцев в США. Однако в дальнейшем Украина сможет провести консультации со Штатами по поводу введения двустороннего обмена информацией.

Напомним, депутаты хотят повысить лимиты для предпринимателей.

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