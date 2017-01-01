Рада одобрила соглашение с США о налоговых требованиях к иностранным счетам
Верховная Рада приняла законопроект № 0001, которым ратифицировала соглашение с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине. За проголосовали 310 народных депутатов.
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Согласно соглашению, Украина в одностороннем порядке будет передавать контролирующим органам США информацию о банковских активах граждан Соединенных Штатов.
Украина не сможет получать информацию о счетах украинцев в США. Однако в дальнейшем Украина сможет провести консультации со Штатами по поводу введения двустороннего обмена информацией.
Напомним, депутаты хотят повысить лимиты для предпринимателей.
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