Депутаты хотят повысить лимиты для предпринимателей
Депутаты Верховной Рады зарегистрировали новый законопроект, который предполагает повышение лимитов для трех групп ФЛП. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа.
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Инициаторами законопроекта выступили глава финкомитета Даниил Гетманцев, депутат Александр Дубинский, Алексей Леонов, Дарья Володина.
Проект закона предлагает создать новые лимиты для 1,2 и 3 групп. Депутаты считают, что их нужно повысить до 1 млн гривен, 5 мнл гривен и 10 млн гривен соответственно.
Также депутаты предлагают сделать 0% налог для предпринимателей 1 группы, которые оказывают бытовые услуги.
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Для физлиц-предпринимателей этот законопроект будет весьма выгодным. Украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1 группы, сделать это будет легче.
Люди, которые частично или полностью работали «в тени», смогут теперь смело работать открыто.
Роксолана Пидласа написала, что главная цель — развивать упрощенную систему, а еще — вывести работу предпринимателей из тени.
Напомним, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил отменить единый страховой взнос (ЕСВ), снизить налог на прибыль физлиц и пересмотреть другие налоги.
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