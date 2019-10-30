Среди них — перепись население и диджитализация Кабмина.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о своих приоритетных задачах, среди которых диджитализация Кабмина, реформа Государственной службы статистики и перепись населения. Об этом Дубилет рассказал в интервью Экономической правде.

Диджитализация

“Нужно упростить, дерегулировать все, что возможно, а то, что останется – перевести в электронную форму. Это позволит сделать все процессы эффективней и прозрачней“ - сказал Дубилет.

Чиновник отметил, что до конца 2019 года планирует перевести в электронный режим практически все ключевые процессы в секретариате Кабмина. В течение первого полугодия 2020 года это нововведение распространится на все министерства.

Реорганизация министерств

“Мы хотим сделать структуру министерств более плоской, то есть сократить количество уровней иерархии и централизовать все второстепенные функции“, - заявил министр.

Дубилет рассказал, что было выделено около 19 направлений, которые можно централизовать, чтобы министерства занимались своей непосредственной задачей – формировали и реализовывали политику.

Объединение реестров персональных данных

“Объединение реестров — это один из топ-проектов. У нас сейчас много разрозненных реестров, и мы хотим сделать так, чтобы по украинцам был единый реестр. Это можно сделать на базе того же реестра МВД, потому что они выдают паспорта, и там сейчас достаточно полная информация о гражданах“, - заявил Дубилет.

Реформа государственной службы статистики

Кабмин принял решение отдать Госстат под управление Дмитрия Дубилета.

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Министр считает, что данное решение “имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - ред.) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата“, - заявил он.

Перепись населения

“Перепись населения достаточно большой и дорогой проект. На него в бюджете на следующий год выделено 3.4 млрд грн – огромные деньги. Я надеюсь, мы сможем найти способ собрать данные о населении намного дешевле“, - сказал министр Кабинета министров.

Напомним, в Минфине огласили о старте проекта “Е-контракт”.

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