Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя

Министр Кабинета министров анонсировал новый законопроект по детенизации алкогольных напитков и сигарет.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отчитался по результатам первых 50 дней работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Финансы.bigmir.net.

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“50 дней назад я начал работать в Кабмине. Пресс-служба просит написать короткий пост о том, что я успел сделать на своей должности“ – заявил он.

ТОП-7 проектов Дмитрия Дубилета:

Начата диджитализация бизнес-процессов Кабмина. Работа по снижению рейдерства. Отмена обязательных трудовых книжек. Создание концепции и старт проекта Электронные больничные. Единый процесс подачи “ориентировок“ на таможню со стороны силовиков. Проект по детенизации алкоголя и сигарет. Запущен пилот по централизации “поддерживающих“ функций в Кабмине.

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“Об этом напишу отдельный пост (по детенизации алкоголя и сигарет – ред.). Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году“ – подчеркнул министр.

Как будет реализован проект и какие механизмы используют власти – Дубилет не пояснил.

Напомним, что Рада предлагает нанимать чиновников на работу по контракту. Это будет мотивировать их к более добросвестному исполнению обязанностей.

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