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Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя

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Министр Кабинета министров анонсировал новый законопроект по детенизации алкогольных напитков и сигарет.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет
Фейсбук

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отчитался по результатам первых 50 дней работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Финансы.bigmir.net.

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“50 дней назад я начал работать в Кабмине. Пресс-служба просит написать короткий пост о том, что я успел сделать на своей должности“ – заявил он.

  • ТОП-7 проектов Дмитрия Дубилета:
  1. Начата диджитализация бизнес-процессов Кабмина.
  2. Работа по снижению рейдерства.
  3. Отмена обязательных трудовых книжек.
  4. Создание концепции и старт проекта Электронные больничные.
  5. Единый процесс подачи “ориентировок“ на таможню со стороны силовиков.
  6. Проект по детенизации алкоголя и сигарет.
  7. Запущен пилот по централизации “поддерживающих“ функций в Кабмине.

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“Об этом напишу отдельный пост (по детенизации алкоголя и сигарет – ред.). Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году“ – подчеркнул министр.

Как будет реализован проект и какие механизмы используют власти – Дубилет не пояснил.

Напомним, что Рада предлагает нанимать чиновников на работу по контракту. Это будет мотивировать их к более добросвестному исполнению обязанностей.

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Теги: Дмитрий Дубилет, министр кабинета министров, 50 дней работы, детенизация алкоголя
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