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Рада предлагает принимать чиновников на работу по контракту

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Наем по контракту должен мотивировать государственных служащих к более добросовестному исполнению обязанностей.
Чиновников будут брать на работу по контракту
Чиновников будут брать на работу по контракту
depositphotos.com

В парламенте зарегистрировали законопроект № 1066, внесенный лично президентом Владимиром Зеленским, и выделенный им как такой, который требует первоочередного рассмотрения. Законопроектом предусматриваются некоторые изменения в законы “О государственной службе“, “О Кабинете министров“, “О центральных органах исполнительной власти“.

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В частности, одним из ключевых моментов предлагаемых изменений является внедрение контрактной формы работы государственных служащих. Разработчики законопроекта считают, что его принятие должно упростить процедуру найма на государственную службу и увольнения с нее. При этом прогрессивным шагом они считают прием на госслужбу по контракту.

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По мнению разработчиков закона, контрактная форма приема на работу будет стимулировать чиновников трудиться как можно лучше. Ведь в любую минуту они могут потерять свое рабочее место, если с ними не продлят контракт.

Напомним, что госслужащим Украины могут почти на треть увеличить зарплату. Однако премиальные при этом не будут превышать 30% от оклада.

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Теги: Чиновники, госслужба, контракт, законопроект
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