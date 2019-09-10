В Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать

Все нажитое "непосильным трудом" придется задекларировать и уплатить с него налоги.

В Украине уже готов законопроект № 1232, предусматривающий порядок и процедуру амнистии для теневых активов. Автор этого, без преувеличения, судьбоносного закона – глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Автор делает акцент на том, что основная цель законопроекта – возвращение денежной массы в Украину и наполнение доходной части бюджета. Все это будет происходить через декларирование скрытых капиталов и их налогообложение.

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Таким образом, к сомнительно нажитому капиталу будет применена налоговая амнистия, и он станет вполне легальным. При этом амнистия не будет применяться к доходам, которые были получены преступным путем (уголовным или коррупционным). Не будет она также применяться к скрытым доходам, которые уже были обнаружены фискалами до 1 января 2020 года. Все стальное можно декларировать и амнистировать.

Чтобы воспользоваться правом на амнистию и спать спокойно, владельцам скрытых активов нужно подать спецдекларацию. Для этого отведены сроки с 1 января по 31 марта следующего года. По всем задекларированным активам придется уплатить налоги. Их размер может быть разным:

5% налога придется уплатить по всем деньгам в валюте, по имуществу – движимому и недвижимому, ценным бумагам, долям в имуществе юридических лиц, имущественным правам на объекты интеллектуальной собственности;

10% налога подлежит взысканию со всех остальных имущественных прав;

2,5% - налог, который придется уплатить с активов, размещенных в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Перед подачей декларации все, что будет задекларировано, нужно разместить на банковских счетах. Минимальный срок их хранения в банке составляет год.

Последующие три месяца после окончания подачи деклараций могут выборочно произвести экспертную оценку активов из списка в спецдекларации.

Доходы, не превышающие 100 000 гривен, не будут проверяться и облагаться налогом. Их также не нужно будет вносить в спецдекларацию. Вся информация спецдекларанте будет засекречена и может быть разглашена лишь с его письменного согласия.

Напомним, глава НАБУ “наотдыхал“ в лесу на штраф размером более 3 тысяч гривен. Вместо него заплатил кто-то другой, а Артем Сытник забыл внести этот “подарок“ в свою декларацию.

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