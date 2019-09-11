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Дмитрий Дубилет обещает, что Кабмин будет производить вдвое меньше макулатуры

Комментариев: 1
Правительство Украины плодит огромную массу бумажных документов, от которых нужно избавляться.
Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги
Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги
www.instagram.com

Для Дмитрия Дубилета, занявшего в новом украинском правительстве пост министра Кабинета министров, стало настоящим шоком количество бумажной массы, производимой чиновниками Кабмина. Впечатленный новыми знаниями Дмитрий Дубилет, сделал соотвествующую публикацию в своем Инстраграм.

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34-летний чиновник-неофит, шесть лет подряд возглавлявший IT- блок Приватбанка, а впоследствии организовавший полностью виртуальный  Monobank, очевидно, уже давно отвык от такой бумажной массы. В еще большее изумление его повергли цифры бюджетных расходов на покупку бумаги для Кабмина.  

“Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок“, - пишет министр.

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Такое количество бумажных документов, по мнению чиновника – это свидетельство крайне неэффективного менеджмента власти.

“Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру.
Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза“, - пообещал Дубилет.

Министр прокомментировал свои впечатления от увиденного
Министр прокомментировал свои впечатления от увиденного
www.instagram.com

Под его публикацией сразу же появился ворох одобрительных комментариев, призывающих мимистра как можно быстрее расправиться с грудами бумаги и перевести все неизбежные бюрократические процессы в электронный формат.

Напомним, что Рада предлагает нанимать чиновников на работу по контракту. Это будет мотивировать их к более добросвестному исполнению обязанностей.

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Теги: Дмитрий Дубилет, министр, Кабмин, бумага
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Комментариев (1)
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ходок  (аноним)  11.09.2019, 20:22
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ходок
Иду в соцзахист а там говорят: "Дайте справку из центра занятости, что вы там не состоите на учете". Иду в центр занятости, там давай бумажную справку из соцзахиста, что там не состоишь. Были когда то предпринимателем? Подавать справку о том, что вы уже не ЧП, будете пожизненно, везде и всюду...
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