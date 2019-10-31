Половина объектов жилищного строительства в Украине являются рисковыми

Наименьшее количество рисковых строек обнаружено в двух городах.

Больше всего рисковых жилищных построек Украины находится в Одессе. Киев на втором месте. Такие данные опубликованы в новом исследовании, которое совместно провели Monitor.Estate и “Украинский клуб недвижимости“.

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Более 76% объектов жилищного строительства Одессе являются рисковыми. Если говорить о столице Украины, то этот показатель окажется на уровне 55%.

Согласно исследованию, наименьшее количество таких объектов в Харьков — 42% и Днепре — 47%.

В целом по Украине более 50% всех возводимых строек, подпадают под критерии рисковых.

В чем главная проблема:

27% жилья троится без разрешения на строительные работы

34% - строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности

33% - строятся на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера

24% имеют налоговый долг

13% находятся на стадии исполнительного производства.



Ольга Соловей, соосновательница “Украинского клуба недвижимости“, утверждает, что сейчас деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции почти полностью парализована до момента назначения нового руководителя.

“Разрешения на строительство не выдаются, как, собственно, и почти не вводятся в эксплуатацию уже построенные дома. Кроме этого, до сих пор в Киеве есть около 50 конфликтных объектов, реализация которых почти заморожена“, - заявила она.

Эксперты проанализировали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, в Украине активизировались мошенники за квартирами.

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