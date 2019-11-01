Нацбанк сменил независимого аудитора

Компания Эрнст энд Янг Аудиторские услуги будет проводить аудита годовой отчетности НБУ вместо компании Делойт энд Туш ЮСК.

Национальный банк Украины определил компанию Эрнст энд Янг Аудиторские услуги исполнителем независимого аудита своей годовой финансовой отчетности по международным стандартам в течение следующих пяти лет. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Компания выбрана по результатам процедуры закупки в соответствии с законодательством и утверждена решением совета НБУ.

Отмечается, что компания Эрнст энд Янг Аудиторские услуги относится к глобальной сети Ernst&Young, входящей в четверку крупнейших аудиторских компаний в мире. Нацбанк напомнил, что уже сотрудничал с компанией Эрнст энд Янг Аудиторские услуги, и она подтверждала отчетность НБУ за 2011-2013 годы.

Напомним, в НБУ сообщили, что объем транзита природного газа через Украину может сократиться.



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