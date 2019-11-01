Нацбанк сменил независимого аудитора
Национальный банк Украины определил компанию Эрнст энд Янг Аудиторские услуги исполнителем независимого аудита своей годовой финансовой отчетности по международным стандартам в течение следующих пяти лет. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Компания выбрана по результатам процедуры закупки в соответствии с законодательством и утверждена решением совета НБУ.
Отмечается, что компания Эрнст энд Янг Аудиторские услуги относится к глобальной сети Ernst&Young, входящей в четверку крупнейших аудиторских компаний в мире. Нацбанк напомнил, что уже сотрудничал с компанией Эрнст энд Янг Аудиторские услуги, и она подтверждала отчетность НБУ за 2011-2013 годы.
Напомним, в НБУ сообщили, что объем транзита природного газа через Украину может сократиться.
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