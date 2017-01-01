Украина полностью прекратила закачку газа в ПХГ

В Украину за сутки поступило из Европы более 34 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Украина полностью прекратила закачку природного газа в свои подземные хранилища. При этом существенно сократились импортные поставки газа из ЕС. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза в понедельник, 4 ноября.

Так, по состоянию на 2 ноября (оператор публикует данные с двухдневной задержкой) из ПХГ было отобрано 19,44 млн куб. м газа. Закачка не производилась.

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При этом в Украину за сутки поступило 34,338 млн кубометров газа: из Словакии – 23,466 млн куб. м, из Венгрии – 5,843 млн куб. м, из Польши – 5,030 млн куб. м газа. Еще на прошлой неделе Украина импортировала более 50 млн кубов газа.

Собственная добыча газа за сутки составила 55,739 млн кубометров.

Крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища заполнены более чем на 70%.

Напомним, Витренко считает, что Гройсман должен высказать ему благодарность.



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