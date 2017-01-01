Где в Украине может не наступить отопительный сезон

В Нафтогазе предупреждают о возможном срыве отопительного сезона.

В некоторых домах украинских городов уже теплые батареи, а некоторые рискуют вообще остаться без отопления в этом году. Такие прогнозы опубликовали на сайте НАК “Нафтогаза“.

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Жители Днепра, Пятихаток, пгт. Софиевки, с. Лиховка и с. Саксагань предупредили о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местных властей.

Тепло этим населенным пунктам поставляют КП “Днепротеплоэнерго“, ГП “Софиивкатеплоенерго“, ГП “Схидтеплоенерго“ и ГП “Пивденьтепломережа“.

Указанные предприятия обратились к Нафтогазу для заключения договоров поставки природного газа. Вместе с этим они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед Нафтогазом за ранее использованный газ.

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Согласно требованиям статьи 22 Закона Украины «О теплоснабжении» эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства.

В Нафтогазе призывают местную власть решить эту проблему, чтобы отопительный сезон не был под угрозой срыва.

“Статья 22 Закона Украины «О теплоснабжении» требует от производителя тепла, который получил в пользование целостный имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, взять на себя обязательства, возникшие у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество. Вместе с этим обязательствам предприятие имеет возможность получить также соответствующие права требования к должникам предыдущего пользователя имущества“, — говорят в Нафтогазе.

В Минрегионстрое сообщили, что по состоянию на 1 ноября в Украине к отоплению подключены 77,8% жилых домов и 82,2% объектов социальной сферы.

Напомним, Украина начала отбор газа из ПХГ.

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