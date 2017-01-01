Треть украинцев не были в отпуске в этом году
В этом году далеко не всем украинцем удалось съездить куда-нибудь на отдых. Треть граждан так и не отдохнули в этом году. Соответствующие данные соцопроса опубликовала компания Research & Branding Group.
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Опрос провели в сентябре этого года. Выяснилось, что 28% респондентов в отпуске в этом году не были. 31% провели свои законные выходные дома. 21% - поехали на море в Украине. Лишь 6% граждан смогли позволить себе морской отдых за границей. 4% поехали в село. 3% смогли устроить заграничный отдых (не море).
Также люди рассказали, какой отдых они предпочитают. Больше всех украинцев сказали, что любят отдыхать на море. Также большой процент (23%) сказали, что любят проводить отпуск дома. На третьем месте оказались экскурсии и познавательные развлечения.
Как следует из опроса, в сравнении с 2018 годом заметно уменьшилось число украинцев, проведших отпуск дома, но значительно больше стало тех, кто не был и не планировал в этом году отпуск.
Напомним, Украина остается внизу рейтинга экономической свободы.
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