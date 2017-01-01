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Треть украинцев не были в отпуске в этом году

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Большинство граждан провели свои законные выходные дома.
28% украинцев не были в отпуске в этом году
28% украинцев не были в отпуске в этом году
depositphotos.com

В этом году далеко не всем украинцем удалось съездить куда-нибудь на отдых. Треть граждан так и не отдохнули в этом году. Соответствующие данные соцопроса опубликовала компания Research & Branding Group.

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Опрос провели в сентябре этого года. Выяснилось, что 28% респондентов в отпуске в этом году не были. 31% провели свои законные выходные дома. 21% - поехали на море в Украине. Лишь 6% граждан смогли позволить себе морской отдых за границей. 4% поехали в село. 3% смогли устроить заграничный отдых (не море).

Украинцы рассказали, как провели отпуск
Украинцы рассказали, как провели отпуск
rb.com.ua

Также люди рассказали, какой отдых они предпочитают. Больше всех украинцев сказали, что любят отдыхать на море. Также большой процент (23%) сказали, что любят проводить отпуск дома. На третьем месте оказались экскурсии и познавательные развлечения.

Какой отдых нравится украинцам
Какой отдых нравится украинцам
rb.com.ua

Как следует из опроса, в сравнении с 2018 годом заметно уменьшилось число украинцев, проведших отпуск дома, но значительно больше стало тех, кто не был и не планировал в этом году отпуск.

Напомним, Украина остается внизу рейтинга экономической свободы.

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Теги: отдых, отпуск, соцопрос, работа
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