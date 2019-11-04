Бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен

С начала года бюджет недополучил 5,5% доходов. При этом по сравнению с прошлым годом, доходы выросли на 8,5%.

За десять месяцев 2019 года доходы госбюджета Украины составили 810 742,5 млн грн, что на 5,5% или на 47 173,7 млн грн меньше плана (857 916,3 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Читай также: Бюджет-2019: Шахтерам выплатят зарплаты, а в Киеве построят новую ветку метро

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 8,5% или на 63 329,9 млн грн.

По данным казначейства, в октябре поступления в госбюджет составили 70 991,5 млн грн, что на 9,9% или на 7 835,8 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в октябре были на 3,3% или на 1 635,8 млн грн меньше, чем в октябре 2018 года.

Напомним, Госбюджет в октябре недополучил почти восемь миллиардов плановых доходов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram