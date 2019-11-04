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Бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен

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С начала года бюджет недополучил 5,5% доходов. При этом по сравнению с прошлым годом, доходы выросли на 8,5%.
В нынешнем году бюджет недополучил десятки миллиардов гривен доходов
В нынешнем году бюджет недополучил десятки миллиардов гривен доходов
depositphotos.com

За десять месяцев 2019 года доходы госбюджета Украины составили 810 742,5 млн грн, что на 5,5% или на 47 173,7 млн грн меньше плана (857 916,3 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

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В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 8,5% или на 63 329,9 млн грн.

По данным казначейства, в октябре поступления в госбюджет составили 70 991,5 млн грн, что на 9,9% или на 7 835,8 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в октябре были на 3,3% или на 1 635,8 млн грн меньше, чем в октябре 2018 года.

Напомним, Госбюджет в октябре недополучил почти восемь миллиардов плановых доходов.

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Теги: бюджет, доходы, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Дефицит бюджета, Госказначейство
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.11.2019, 13:33
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гость
так то ж при "барыгах" все плохо было!) то ли дело зебилы... и это только начало! всю зебилью власть во всей красе каждый почувствует в следующем году! еще на заборах писать будете-"прости, алексеич"....
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