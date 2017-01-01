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Инвесторы заинтересовались строительством киевской окружной — Криклий

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Также вложением средств в Украину интересуются инвесторы из Сингапура и Ближнего Востока.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
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Инвестиционные фонды из Азии интересуются большими проектами в Украине, в частности, строительством концессионной окружной дороги вокруг столицы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Delo.ua.

“Такая дорога сильно бы разгрузила Киев и подъезды к нему в часы пик. Легковые машины могли бы более свободно передвигаться. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на этот проект“, — отметил чиновник.

Криклий также сказал, что в министерстве хотят подтверждения намерений хотя бы одной азиатской компании. Но пока ах не получили.

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Министр уточнил, что азиатские инвесторы присматриваются и к другим украинским проектам.

“В частности, участием в концессии портов заинтересовались китайские компании. Посмотрим, как они проявят себя в ближайших наших концессионных проектах в двух украинских портах, — рассказал чиновник. — А японское агентство международного сотрудничества JICA заинтересовалось проектом строительства нового моста в Николаеве, который станет альтернативой Варваровского моста“.

Также чиновник рассказал, что вложением средств в Украину интересуются инвесторы из Сингапура и Ближнего Востока.

Напомним, в Кабмине заговорили о банкротстве крупнейшей авиакомпании Украины.

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Теги: инвесторы, инвестирование, Криклий, Окружная
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