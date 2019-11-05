В Украине ликвидируют 1261 госпредприятие

Минэкономики будет выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

Министерство экономического развития и торговли планирует провести ликвидацию 1261 государственного предприятия. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

“Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне “Укрспирт“ есть такие заводы“, - сказал Милованов.

Минэкономики будет согласовывать списки существующих государственных предприятий и выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

“У нас 3733 предприятия. Но это включая те, которые находятся в зоне АТО и в Крыму. То есть, минус 600, у нас остается 3 с лишним тысячи предприятий. Их сложно посчитать - мы месяц не могли с МинАПК согласовать список их предприятий“, - отметил министр.

На данный момент существует 61 орган власти, который управляет предприятиями.

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По словам Милованова, Офис управления проектами сформировал концепцию приватизации, согласно которой предприятия классифицируются на три категории. Первая группа - стратегические предприятия, которые остаются в управлении министерств и других органов власти. Вторая группа идет на приватизацию. Третья - на ликвидацию. На каждом таком предприятии создадут ликвидационные комиссии.

Напомним, Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель в поддержку фермеров.

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