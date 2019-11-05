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В налоговой рассказали, кому не нужно использовать РРО

Комментариев: 1
Некоторые группы предпринимателей не обязаны иметь кассовые аппараты.
Некоторые группы предпринимателей не обязаны иметь кассовые аппараты
Некоторые группы предпринимателей не обязаны иметь кассовые аппараты
depositphotos.com

В Налоговой службе Украины разъяснили, кому не нужно использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Об этом сообщается в официальном издании Государственной фискальной службы.

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На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать РРО.

Под действие этих законов также не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 000 гривен.

Стоит отметить, что для всех остальных ФЛП кассовый аппарат в смартфоне станет доступным в 2020 году. РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4-й группах.

Напомним, недавно сообщалось, во сколько предпринимателям обойдутся кассовые аппараты в смартфонах.

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Теги: РРО, кассовый аппарат, ФЛП
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Путин_xyйло    05.11.2019, 12:55
Оценка:  0
Путин_xyйло
Брехня! РРО по новому закону вводят для того чтобы не напряжно "проконтролировать" что годовой доход не превышает 300 тысяч! Причем контроль за счет самих ФОП.
xxxAppolonxxx    05.11.2019, 12:51
Оценка:  0
xxxAppolonxxx
Нах......й вообще все это нужно!
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