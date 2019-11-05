В налоговой рассказали, кому не нужно использовать РРО

Некоторые группы предпринимателей не обязаны иметь кассовые аппараты.

Некоторые группы предпринимателей не обязаны иметь кассовые аппараты depositphotos.com

В Налоговой службе Украины разъяснили, кому не нужно использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Об этом сообщается в официальном издании Государственной фискальной службы.

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На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать РРО.

Под действие этих законов также не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 000 гривен.