Украинцы могут потерять свои паи

Чтобы этого не случилось, нужно оформить некоторые документы.

К 2025 году все украинцы, у которых есть земельный пай должны оформить на него право собственности. Если не будет документов, будет считаться, что владелец отказался от этого участка земли. Об этом говорится в обновленном законе №2498-VIII, который регулирует выделение и использование земельных участков.

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Оформить право собственности необходимо до 1 января 2025 года.

Также закон позволит арендаторам совершать обмен земельными участками без согласия арендодателя.

Изменения также вводят понятие “невостребованная земельная доля (пай)“, в который зачисляются все земельные доли (паи), на которые собственникам были выданы свидетельства, но люди не получили их в действительности.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

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