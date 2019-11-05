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Украинцы могут потерять свои паи

Комментариев: 2
Чтобы этого не случилось, нужно оформить некоторые документы.
К 2025 году украинцы должны оформить право собственности на земельный пай
К 2025 году украинцы должны оформить право собственности на земельный пай
depositphotos.com

К 2025 году все украинцы, у которых есть земельный пай должны оформить на него право собственности. Если не будет документов, будет считаться, что владелец отказался от этого участка земли. Об этом говорится в обновленном законе №2498-VIII, который регулирует выделение и использование земельных участков.

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Оформить право собственности необходимо до 1 января 2025 года. 

Также закон позволит арендаторам совершать обмен земельными участками без согласия арендодателя.

Изменения также вводят понятие “невостребованная земельная доля (пай)“, в который зачисляются все земельные доли (паи), на которые собственникам были выданы свидетельства, но люди не получили их в действительности.

Напомним, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

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Теги: паи, земля, рынок земли
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.11.2019, 12:52
Оценка:  +2
гость
Так для того и создают рынок земли и аферы арендаторов чтоб у нерасторопных хозяев сельхоз.землю отжать.
ptica-govorun    05.11.2019, 13:37
Оценка:  0
ptica-govorun
Ну и последние инициативы по внедрению двойного гражданства и наделения нотариусов правом оформления зем участков из той же оперы. В общем вся экономические реформы заключаются в продаже земли своим пацикам.
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