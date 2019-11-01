ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро

Пополнить карты также можно онлайн.

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько сообщил, что пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка. Такие терминалы украинцы могут найти в фойе станций столичного метрополитена.



Пополнить карты можно и онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24, найти в меню категорию «Транспорт» -> «Киев». Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

Напомним, в киевских супермаркетах запустили программу FacePay24.



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