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ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро

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Пополнить карты также можно онлайн.
ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро
ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро
facebook.com/privat24.privatbank

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько сообщил, что пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка. Такие терминалы украинцы могут найти в фойе станций столичного метрополитена.

Пополнить карты можно и онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24, найти в меню категорию «Транспорт» -> «Киев». Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

Напомним, в киевских супермаркетах запустили программу FacePay24.

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Теги: Приватбанк, KyivSmartCard, приват 24
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