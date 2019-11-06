В Украине собираются менять правила оценки квартир

Люди больше не будут нуждаться в услугах оценщиков.

Верховная Рада может упростить процесс оценки имущества перед его продажей depositphotos.com

Верховная Рада может упростить процесс оценки имущества перед его продажей. Профильный комитет ВР поддержал законопроект, который позволяет избавиться от площадок-посредников при оценке имущества. Теперь дело за депутатами. Об этом пишет Новое время.

Если депутаты проголосуют за законопроект, то многим оценщикам придется искать работу. Люди получат доступ к модулю Фонда госимущества и смогут самостоятельно указывать в нем все данные о квартире или доме. И это будет стоить всего 51 грн.

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В 2018 году Фонд госимущества выдал разрешение Ви Ай Пи Департамент (обслуживает площадку Оценка. online) на подключение к Единой базе оценщиков.

Всего такие услуги предоставляло четыре площадки: помимо Оценка. online, оценкой занимается Профессиональная оценка (компания Про закупівлі), Экспресс Оценка (компания Акцепт онлайн) и Реестр оценка (информационно-консалтинговый центр АСБОУ).

Но люди иногда имели претензии к их работе.

“Оценка была выше, чем реально стоила квартира. Например, в прошлом году мы продавали трехкомнатную квартиру за 1,070 млн грн, а система оценила ее в 1,3 млн грн. Налоги пришлось платить с большей суммы“, — рассказывает директор АН Брок-риелти Дмитрий Корчев.

Теперь, если нардепы примут решение открыть доступ к Единой базе данных, украинцы перестанут нуждаться в услугах оценщика.

Напомним, в Раде предлагают запретить продавать квартиры до регистрации в реестре.



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