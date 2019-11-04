Правительство готовит законопроект по решению проблемы "долгостроев"

Кабмин работает над тем, чтобы урегулировать ситуацию с проблемными объектами жилищного строительства.

В правительстве готовят законопроект для решения проблемы “долгостроев“. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, пишет Минфин.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине существует 150 объектов жилищного строительства, которые считаются проблемными.

“В Украине длительное время существует проблема обманутых инвесторов, вложивших свои деньги в строительство, но, к сожалению, до сих пор не могущих полноценно вступить в права собственности“, — сообщают в Министерстве развития общин и территорий.

Больше всего проблемных объектов в Киеве и области, на втором месте — Одесса.

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Министр развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что возникновение «долгостроев» вызвали финансовые проблемы заказчиков, судебные имущественные вопросы, уголовные дела, банкротство, ненадлежащее оформление разрешительных документов, отсутствие разрешительных документов и проектно-сметной документации.

“Мы разрабатываем проект закона, который должен комплексно урегулировать проблемные вопросы. Сейчас на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое долгострой, нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другому. Эти вещи должны быть очерчены в законопроекте“, — сказала она.

В министерстве работают над проектом уже сейчас и вынести на обсуждение экспертов планируют во второй половине декабря.

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Новый законопроект предлагает механизм, который поможет завершить строительство проблемных объектов. Это означает, что люди, вложившие в строительство свои деньги, не потеряют их.

Проект закона будет защищать права инвесторов. Люди смогут обращаться в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.

Органы местного управления, в свою очередь, смогут принимать меры по достройке проблемных объектов. Также власти смогут проводить конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта.

Напомним, половина объектов жилищного строительства в Украине являются рисковыми.



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