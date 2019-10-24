Также в организации спрогнозировали показатели инфляции.

МВФ опубликовал прогнозы по росту ВВП в Украине depositphotos.com

Международный валютный фонд опубликовал прогноз по поводу роста ВВП в Украине. В организации ожидают роста ВВП Украины на 3,1% и инфляции в 5,3% по итогам 2021 года. Соответствующие данные приводятся в обновленном прогнозе.

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Эксперты считают, что два главнейших экономических показателя будут выглядеть в ближайшие три года таким образом:

В 2019 году ВВП Украины составит 3% (старый апрельский прогноз – 2,7%).

В 2020 году – 3%, как и предполагалось ранее.

В 2021 году показатель составит 3,1%.

Если говорить об инфляции, то ситуация будет обстоять таким образом:

В 2019 году инфляция в Украине составит 8,7% (старый апрельский прогноз – 8%).

В 2020 году – 5,9% (ожидания не изменились).

В 2021 году показатель составит 5,3%.

Напомним, МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины.

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